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Бабушка встала на пути коронавируса в Екатеринбурге
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Cамая добрая «ветка» в соцсетях: фото брошенных животных до и после появления хозяев
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«Воровать и воевать меньше надо»: реакция на обвинение Володина в упадке регионов «кормежки» республик СССР
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На Первом канале нашли железобетонное доказательство виновности США в эпидемии коронавируса
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Целее зубы — мягче звуки Лингвисты отчитались о главных словах ушедшего года, ими стали — протест, пытки, предпенсионеры, транзит, автозак.
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Хорошо забытое старое: как экотренды СССР спасали страну от мусора Советские граждане были экоактивистами поневоле: модные ныне авоськи и компост — явления недавней истории.
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В России растет только убыль Без каких-либо масштабных войн и радикальных реформ численность населения страны сокращается темпами «лихих девяностых».
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Анатомия слухов: коронавирус идет на Кремль Российские власти страшатся новой инфекции, журналистам меряют температуру, «Яблоко» наливается новыми силами, а чиновников продолжают менять местами.
Мнения
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Людмила Семенова Кто скажет правду на ТВ? Реалии российской действительности, старательно замалчиваемые пропагандистами, прорываются на экраны под прикрытием выдуманных историй.
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Игорь Ротарь Крым — это вам не материк! Впечатления «российского американца» о том, как и чем сейчас живет полуостров, ставший в марте 2014 года полноправным субъектом федерации.
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Сергей Шелин Путин все только запутал Народ устал от руководящих иносказаний и хочет ясности. Когда выдадут деньги? Зачем новый кабинет? Сколько будет править вождь?
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Сергей Лесков Окончательная бумажка от Швондера При всем недоверии к закону, в нас живет уверенность, что бумага, подписанная начальником, является охранной грамотой от самых злых сил.
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Элиты ягнят или ягнята элит?
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«Ложный флаг» для населения
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Итог двух десятилетий Путина
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Виктор Андреев. Почему Федерико Гарсия Лорка стал «родным» поэтом для нашей страны
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Оксана Пикулева. Как поставить елку по феншую
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Сергей Гуляев. Почему война в Афганистане развалила СССР
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Чемпионка мира по биатлону из Германии встала грудью на защиту животных
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В арт-пространстве mArs откроется выставка «Запах женщины»
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Билет в Эрмитаж для иностранцев подорожает
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В арт-пространстве mArs открывается выставка Андрея Дейнекина «Из тени в цвет»
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Посол США в России рассказал о «самой низкой точке» в отношениях стран
Москва
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Обвиняемый в многомиллионных хищениях замглавы Генштаба арестован на два месяца
Петербург
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Петербуржцы вышли на митинг в защиту законных прав граждан
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Полицейские ликвидировали стрелка из Таиланда, убившего 25 человек
Пресс-центр